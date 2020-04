Fuldatal (Landkreis Kassel): Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag während der Anwesenheit der Bewohnerin in ein Einfamilienhaus in Fuldatal-Ihringshausen eingebrochen. Als die Frau durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen wurde und nach dem Rechten sah, war der Einbrecher mit seiner Beute bereits geflüchtet. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten um Zeugenhinweise.

Die Bewohnerin des Hauses in der Herderstraße, nahe des Lönswegs, hatte unmittelbar nach Feststellung des Einbruchs gegen 01:30 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofortige Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief jedoch ohne Erfolg. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der unbekannte Einbrecher die Scheibe eines rückwärtigen Fensters eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Auf seinem Beutezug durchsuchte er blitzschnell mehrere Schränke sowie Schubladen und erbeutete hierbei Geld und Schmuck. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen