Kassel-Nord: Einen erheblichen Schaden musste eine 67-jährige Frau am gestrigen Donnerstagnachmittag an ihrem VW Passat feststellen, der nur 30 Minuten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kasseler Nordstadt abgestellt war. Vom unbekannten Verursacher des Unfalls fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Abgestellt hatte die 67-Jährige den schwarzen VW Passat gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäfts, der sich zwischen der Holländischen Straße und der Niedervellmarer Straße befindet. Nur 30 Minuten später bemerkte sie die Beschädigungen an der Front und der rechten Seite des Fahrzeugs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der unbekannte Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen. Die Schadenshöhe an dem VW beläuft sich auf rund 3.000 Euro, so die Schätzung der aufnehmenden Polizisten.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen