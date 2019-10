Gemeinsam mit dem Hessischen Trachtenverband veranstaltet die Museumslandschaft Hessen Kassel am Sonntag, den 20. Oktober 2019 von 13 bis 17 Uhr das erste Volksfest im Hessischen Landesmuseum Kassel. Am Tag der Tracht des Deutschen Trachtenverbandes dreht sich im Landesmuseum alles um die traditionelle Kleidung der Region. Von der Niederhessischen Spitzbetzeltracht über die Schwälmer Tracht bis zur Evangelischen Marburger Tracht zeigt der Hessische Trachtenverband Trachten, Tanz und Musik. Anhand einer Flachsstraße können Besucherinnen nachvollziehen, wie Flachs zu Leinen verarbeitet wurde. Verschiedene Führungen begleiten durch 300.000 Jahre nordhessische Landesgeschichte und die aktuelle Sonderausstellung »Platzhirsche. Jagd und Diplomatie«. Führungen auf Russisch und Arabisch schlagen eine Brücke zwischen der Trachten-Ausstellung im Hessischen Landesmuseum und der traditionellen Kleidung in anderen Kulturen. Das bunte Begleitprogramm von Dosenwerfen und Bastelaktionen über Verkleidungsaktionen und einen »Heißen Draht« bis hin zu »Hau den Lukas« richtet sich an große und kleine Besucherinnen. Für das leibliche Wohl sorgen Bratwurst, Pommes frites, Kuchen und mehr.

Durchgängiges Programm

Vom Flachs zum Leinen in der Flachsstraße, Smarte Tracht – anprobieren und fotografieren, Porzellan bemalen, Trachtenpüppchen basteln, Heißer Draht, Hau den Lukas, Dosenwerfen

Führungen

13 Uhr Platzhirsche. Jagd und Diplomatie

Ausstellungsrundgang mit Sabine Buchholz

13.30 Uhr Evangelisch aus Marburg – sieht man doch!

Lebendige Kurzführung mit der Trachtengruppe Laisa

und Dr. Martina Lüdicke

13.30 Uhr رَمزِية الزّي التقليدي: اللون والشكل والزِينة

Die Zeichensprache der Tracht: Farbe, Form und Dekor

Führung auf Arabisch mit Aymen Hamdouni

14 Uhr Kleider machen Leute

Familienführung mit Sabine Buchholz

14 Uhr Schnuddeln mit Mariechen

Mundartführung mit Gerda Weinreich

14.30 Uhr Schichtweise. Die Schwälmer Tracht

Lebendige Kurzführung mit der Trachtengruppe Schrecksbach

und Dr. Martina Lüdicke

14.30 Uhr Покажи мне свой наряд и я скажу кто ты

Trachten im Hessischen Landesmuseum

Führung auf Russisch mit Anjelika Spöth

15 Uhr Kleider machen Leute

Familienführung mit Sabine Buchholz

15.30 Uhr رَمزِية الزّي التقليدي: اللون والشكل والزِينة

Die Zeichensprache der Tracht: Farbe, Form und Dekor

Führung auf Arabisch mit Aymen Hamdouni

15.30 Uhr Schick aus der Region. Die Niederhessische Spitzbetzeltracht

Lebendige Kurzführung mit der Volkstanzgruppe Besse Dr. Martina Lüdicke

16 Uhr Platzhirsche. Jagd und Diplomatie

Ausstellungsrundgang mit Sabine Buchholz

16 Uhr Schnuddeln mit Mariechen

Mundartführung mit Gerda Weinreich

Musik und Tanz

13 I 14 I 15 I 16 Uhr Wenn die bunten Röcke fliegen

Volkstänze mit der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege im Wappensaal

13.30 I 14.30 Uhr Musikalische Jagd

Parforcehorn-Bläsercorps Vöhl, Edersee

Die Teilnahme kostet 4 € pro Veranstaltungsticket inkl. Eintritt, Führungen und Mitmachaktionen. Kinder unter 18 Jahren haben in Begleitung eines Ticketinhabers freien Eintritt.

PM: Museumslandschaft Hessen Kassel (HJ)