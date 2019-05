Langsam wird es ernst. Oder doch nicht?

So richtig ernst war es nicht an dem Tag, als alle Schauspieler und Mitwirkenden sich der Presse zu einer ersten Probelesung vorstellten. Lustig und unterhaltsam war es! Besonders als Dieter Laser die Gelegenheit zu einer kleinen Performance ergriff und zeigte, was er als erfahrener Schauspieler mit internationalen Erfolgen spontan „aus dem Hut zaubern“ kann. Die Wortspiele des 77 jährigen mit Intendant Joern Hinkel waren sehr amüsant.

Der erste Probentag startet traditionell mit einer Leseprobe. Freudestrahlend begrüßte Intendant Joern Hinkel sein Ensemble aus bekannten und renommierten Theater- und Filmschauspielern: Ronny Miersch, Ingrid Steeger, Dieter Laser, Markus Majowski, Thomas Maximilian Held, Thorsten Nindel, Jürgen Hartmann, Corinna Pohlmann, Mathias Schlung, Maria Radomski, Günter Alt, Nicole Sydow und Lou Zöllkau. Marianne Sägebrecht wird aus terminlichen Gründen erst zwei Tage später zu den Proben hinzustoßen.

Sechs Wochen lang werden die Schauspieler mit Regisseur Joern Hinkel nun seine Fassung des Stückes DER PROZESS nach Franz Kafka proben. Mit dem Schauspiel werden die Festspiele am Freitag, den 5. Juli 2019, um 21 Uhr eröffnet. Zur Premiere werden viele prominente Gäste erwartet.

Info: Pressedienst der Festspiele / M.Kittner © Fotos: M.Kittner