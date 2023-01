Veranstaltungen in der GRIMMWELT | KW 01 + 02

So., 08.01.2023 │ 11:30 Uhr │ Grimms Märchenstunde

»Hätt‘ ich drei Wünsche frei …«

Wunschlos glücklich ist wohl kaum ein Mensch auf diesem Planeten – irgendetwas fehlt immer. Der eine wünscht sich nur eine Wurst, weil er Hunger hat, die andere einen Palast oder gleich das Paradies, die dritte möchte ein Kind, der vierte eine treusorgende Ehefrau, der nächste will Geld, Gold und Macht, und noch einer will seine Rachegelüste befriedigen. Gudrun Sander präsentiert mit einer Märchenlesung eine ganze Palette von Wünschen aus der europäischen Erzähltradition: glückliche und törichte, maßlose und bescheidene, gemeine, egoistische und selbstlose. Ganz realistisch zeigen die Märchen, was Menschen antreibt, welches ihre Qualitäten und welches ihre Defizite sind…

10 € | erm. 7 € | inklusive Eintritt

Kinder <6 Jahre frei

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse(a)grimmwelt.de

So., 15.01.2023 │ 16:00 Uhr │ Theater und mehr in Kooperation mit dem Staatstheater Kassel │ im Foyer Schauspielhaus Staatstheater Kassel

»Ein Tier aus Tieren sieht dich an«

In unzähligen Märchen weltweit wimmelt es nur so von Tieren, die uns erstaunt anzuschauen scheinen und weitaus mehr über unser Menschsein wissen, als wir erahnen. Martin Heckmanns, Autor des Singspiels »Etwas Besseres als den Tod finden wir überall«, sowie der Geschäftsführer und Programmleiter der GRIMMWELT, Jan Sauerwald, machen sich an diesem Nachmittag gemeinsam auf die Spurensuche. Und »vielleicht singen sie auch für uns, um uns zu erreichen, um uns zu erweichen?«…

Eine märchenhafte, literarische Kaffeetafel wartet auf Sie!

Ablauf:

16:00 Uhr | Gespräch | Martin Heckmanns (Dramatiker) & Jan Sauerwald (Programmleiter & Geschäftsführer GRIMMWELT Kassel) im Gespräch, Moderation: Katja Prussas (Schauspieldramaturgin)

Kaffee- und Kuchenpause

18:00 Uhr | Vorstellungbesuch | »Etwas Besseres als den Tod finden wir überall«

Im Anschluss Nachgespräch mit dem Ensemble, Martin Heckmanns (Autor) und Katja Prussas (Dramaturgin)

Tickets erhältlich unter:

www.staatstheater-kassel.de

Treffpunkt: Foyer Schauspielhaus Staatstheater Kassel

FÜHRUNGEN IN DER GRIMMWELT

Lassen Sie sich in das Universum Grimm entführen und entdecken Sie die Welt der Märchen, der Sprache und der Wünsche!

Sa., 07.01.2023 │ 15:00 Uhr │ Führung

Sa., 14.01.2023 │ 15:00 Uhr │ Führung

»Die GRIMMWELT von A-Z«

Der Rundgang nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Leben und Werk der Brüder Grimm. Begegnen Sie dem Wolf in Rotkäppchens Hütte, bewundern Sie die Originale der »Kinder- und Hausmärchen« – ein UNESCO-Weltdokumentenerbe – und erfahren Sie mehr vom »Deutschen Wörterbuch«.

Sa., 07.01.2023 │ 16:00 Uhr │ Führung zur neuen Sonderausstellung

Sa., 14.01.2023 │ 16:00 Uhr │ Führung zur neuen Sonderausstellung

»unMÖGLICH? Die Magie der Wünsche«

Erfahren Sie mehr über die Welt der Wünsche und Verwünschungen – nicht nur im Märchen! Denn Wünschen ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis und von zentraler Bedeutung für die eigene Antriebskraft, jedoch auch für den gesellschaftlichen Wandel.

So., 08.01.2023 │ 12:00 Uhr │ Kombi-Führung Dauer- & Sonderausstellung

So., 15.01.2023 │ 12:00 Uhr │ Kombi-Führung Dauer- & Sonderausstellung

»Von märchenhaften Wünschen und Verwünschungen«

Entdecken Sie Bekanntes, aber auch Unbekanntes aus dem Kosmos der Grimm’schen Märchen-Wünsche und erfahren Sie in der Dauerausstellung, wie die Brüder Grimm zu ihrer Märchensammlung kamen.

Je Führung/Person: 5 € | erm. 3 € | zzgl. Eintritt

