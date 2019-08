Am kommenden Sonntag, 1. September, verkehren keine Trams in der Königsstraße. Die Sperrung gilt ab Betriebsbeginn bis zirka 17.45 Uhr. Die RTs und die Straßenbahnen werden über den Scheidemannplatz und den Lutherplatz umgeleitet. Anschlüsse für Umstiege erfolgen in beide Fahrtrichtungen am Scheidemannplatz. Grund für die Umleitung: In der Königsstraße werden im neu erstellten Gleisbereich die Fugen der Pflastersteine vergossen. Die KVG bittet, Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PM: NVV (HJ)