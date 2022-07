Zu Besuch in der Moving Art in der Königsgalerie

Gestern waren wir zu Besuch in der Moving Art Galerie in der Königsgalerie, wo zurzeit Arya Atti eine Auswahl ihrer Gemälde ausstellt. Weitere Infos dazu im Interview. Die Moving School von Herrn Dr. Ludwig Möller betreibt in Kooperation mit der Universität Kassel noch weitere künstlerische Hotspots in der Königsgalerie, wie den Moving Art Shop, wo der kreative Designer CHANG13 den Menschen den Umgang mit der Nähmaschine näher bringt. Im Textildruckverfahren entstehen durch künstlerische Einwirkung wunderbare Stoffe und Kleider. „Social Catwalk – Fashion for Integration“ bringt Menschen rund um Upcycling zusammen. Geflüchtete und Migrant*innen, Menschen ohne Arbeit und Studierende arbeiten zusammen, um neue Kleidung aus gebrauchter Kleidung herzustellen.