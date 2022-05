Nicht nur die Sonne lässt zurzeit die Herzen wieder höherschlagen, sondern auch das Gartenfest Kassel. Vom 26. bis 29. Mai 2022 freuen sich rund 160 Aussteller auf dem Gelände des Schloss & Park Wilhelmsthal in Kassel-Calden auf ihre Besucher. Die perfekte Gelegenheit, um sich sommerlich-frische Ideen für den heimischen Garten zu holen und das auf zusätzlicher Fläche, mit neuen Ausstellern und vor allem mit noch mehr Sitzgelegenheiten in der Gastronomie!

Doch nicht nur Blütenvielfalt, Pflanzenstauden und außergewöhnliche Kräuter, sondern auch echtes Kunsthandwerk erwarten die Naturfreunde in Calden. Einige neue Aussteller begeistern mit besonderen Gartenschätzen. So auch die Experten des Hortensien-Naturparks Erbsmühle, die bekannt sind für ihre riesige Auswahl an Hortensien und ihrem Fachwissen rund um diese Pflanze. Neu dabei sind auch die Sauerländer- Hüttchen, die mit ihrer einzigartigen Bauweise und ihrem Sitzkomfort überzeugen. Natürlich darf auch echte Handwerkskunst nicht fehlen. Eckhard Schembs fertigt in seiner Manufaktur Skulpturen aus Bronze, die in jedem Garten große Freude bereiten. Wer Geschenke für Gärtner, Gartenwerkzeuge oder besonderes Saatgut sucht, ist auf dem Gartenfest richtig. Ebenso können sich Wohn- und Lifestyle-Affine von hochwertigen Artikeln begeistern lassen. Freuen Sie sich auf kuschelige Kissen, urbane Holzbrettchen und einer großen Auswahl an Wohn- und Gartenaccessoires.

Im märchenhaften Schlosspark Wilhelmsthal vereinen sich Alt und Neu. Hier kann man nicht nur Eindrücke der neuesten Pflanzentrends aufschnappen, sondern auch in der um 1750 entstandenen Anlage in die vergangene Zeit des Rokokos eintauchen. Das Flanieren zwischen den weißen Pagodenzelten lohnt sich also nicht nur der ausgewählten Waren der Aussteller wegen, sondern auch, um das Gelände rund um das Gartenfest zu genießen.

Abgerundet wird das Gartenfest durch ein ansprechendes Rahmenprogramm: Musikalische Begleitung, Walking Acts, Komik und Theater lassen den Caldener Park zum Ausflugsziel für die ganze Familie werden. Lassen Sie sich kulinarisch verzaubern von Speisen und Getränken aus aller Welt und genießen Sie das Gartenfest Kassel!

„Gartenfest Kassel“, Schloss Wilhelmsthal, 26. bis 29. Mai 2022, Donnerstag (Himmelfahrt) 9 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahren Eintritt frei, kostenlose Parkplätze, Informationen: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/40096160.

PM: Evergreen GmbH & Co. KG