„Es flimmert im Museum“ – Eine Führung für Kinder in der Sonderausstellung

„Es flimmert im Museum“ ist der Titel einer Führung für Kinder von acht bis zwölf Jahren in der Sonderausstellung „Kassel filmreif! Von Popcorn, Stars und Kamerafahrten“ am Samstag, 18. Februar, ab 12 Uhr im Stadtmuseum Kassel. Es flimmert im Museum! Was hat Harry Potter mit Kassel zu tun? Warum gibt es Wasserspiele in einem Kino? Und welcher Star, welches Sternchen war denn schon hier in der Stadt? Die Kinder erwartet ein erlebnisreicher Rundgang mit Annette Schramm durch die Sonderausstellung „Kassel filmreif! Von Popcorn, Stars und Kamerafahrten“.

Der Eintritt in das Museum ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos, für Erwachsene beträgt er vier Euro, ermäßigt drei Euro. Die eigentliche Führung ist kostenfrei. Da die Teilnahmezahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0561 787 4405 gebeten.

PM: Stadt Kassel