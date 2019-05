MT darf weiter hoffen, nächste Saison auch international zu spielen

Was nach dem Gewinn des EHF-Cups durch den THW Kiel am Wochenende bislang nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, hat die Europäische Handball Federation nun offiziell bestätigt: Der DKB Handball-Bundesliga wird für die kommende Saison ein sechster internationaler Startplatz eingeräumt. Das gab Andreas Wäschenbach, Geschäftsleiter der HBL-Spielorganisation, im Laufe des heutigen Dienstag in einer Meldung bekannt. Die MT Melsungen hält derzeit eben jenen sechsten Tabellenplatz, den es an den verbleibenden drei Spieltagen gegen drei weitere Konkurrenten zu behaupten gilt.

Die erfreuliche Nachricht aus der Geschäftsstelle der DKB Handball-Bundesliga in Köln kam im Laufe des heutigen Dienstag: Die Europäische Handball Federation EHF gewährt dem Land des EHF-Cup-Siegers – der THW Kiel holte am Wochenende die Trophäe – in der kommenden Saison einen weiteren Startplatz im internationalen Wettbewerb!

Bislang war davon auszugehen, dass man in der DKB Handball-Bundesliga mindestens Fünfter werden muss, um künftig auf europäischer Ebene dabei sein zu können. Fünfter war die MT auch bis vor kurzem noch. Aber durch die beiden Niederlagen gegen die Top-Clubs Rhein Neckar Löwen und Flensburg-Handewitt musste sie die punktgleichen Füchse Berlin aufgrund des besseren Torverhältnisses zunächst an sich vorbeiziehen lassen. Aus eigener Kraft können die Nordhessen also nicht mehr Fünfter werden.

Da nun aber auch Tabellenplatz sechs zur Teilnahme am EHF-Cup berechtigt, sind die Chancen der Nordhessen wieder gestiegen, in der nächsten Saison an die internationale Episode der Jahre 2015 bis 2017 anknüpfen zu können, als zweimal der Vorstoß bis ins Viertelfinale gelang.

“Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit. Das wäre wirkliche eine tolle Belohnung am Ende dieser gewiss nicht einfachen Saison. Unser ursprünglich ausgegebenes Ziel war ja, unter die Top-Five der Liga zu kommen. Aufgrund des unsäglichen Verletzungspechs war es aber dann eigentlich kaum mehr zu erwarten, dies auch tatsächlich zu schaffen. Dennoch hat sich die Mannschaft auf beeindruckende Weise in diese Tabellenregion vorgekämpft. Dafür soll sie sich jetzt auch belohnen”, so Axel Geerken.

Der MT-Vorstand weiter: “Die Situation im Liga-Endspurt ist außerordentlich spannend. Mit den Füchsen Berlin, dem Bergischen HC, Frisch Auf Göppingen und uns haben ja gleich vier Teams noch die Chance, sogar Fünfter zu werden. Dafür werden wir alles tun, gerade weil unser Spiel zuletzt in Flensburg enttäuschend war. Unsere Personalpolitik ist darauf ausgerichtet, möglichst bald wieder international zu spielen. Die Chance haben wir nun schon in der kommenden Saison und die wollen wir nutzen”.

“Europa ist für jede Mannschaft eine zusätzliche Motivation. Das gilt natürlich auch für uns. Die Entscheidung der EHF ist zweifelsohne sehr erfreulich – gleichwohl ändert das nichts an unserer Zielsetzung, möglichst alle drei restlichen Spiele gewinnen zu wollen und wieder auf Platz fünf zurück zu kehren. Und dann wären wir ja erst recht in der kommenden Saison international am Start”, bringt es Heiko Grimm auf den Punkt.

Für das Heimspiel am kommenden Donnerstag um 19:00 Uhr gegen die TSV Hannover-Burgdorf, den Club des künftigen Melsungers Kai Häfner, muss der MT-Trainer mindestens auf Michael Müller verzichten (Entzündung im Fuß), höchstwahrscheinlich aber auch auf Roman Sidorowicz (umgeknickt). Für dieses Spiel gibt es übrigens nur noch ein begrenztes Kartenkontingent im Vorverkauf.

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner