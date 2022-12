Masern und Tetanus: Impfzentrum prüft Schutz und schließt Impf-Lücken

Im Impfzentrum Kassel in der Treppenstraße (ehemals RuRuHaus) besteht nach Weihnachten von Montag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, die Möglichkeit der kostenlosen Impfberatung und die Schließung von Impf-Lücken für alle Kasselerinnen und Kasseler ab fünf Jahren. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Nach Vorlage des Impfausweises erfolgt während der Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr die ausführliche Beratung gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Auch eine anschließende Masern- und Tetanus-Impfung zum Schließen der Impf-Lücken ist im Impfzentrum kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. So wird eine Auffrischungsimpfung für Tetanus zwar alle zehn Jahre empfohlen; in der Praxis verfügen viele erwachsene Menschen nicht über den notwenigen Schutz, um schwere Infektionen („Wundstarrkrampf“) nach kleineren Verletzungen abzuwenden.

Das Gesundheitsamt Region Kassel weist auf die Regelung des Masernschutzgesetzes für Mitarbeitende in medizinischen und pädagogischen Einrichtungen hin: Beschäftigte in Kindergärten, Schulen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Asylbewerber- und Geflüchteten-Unterkünften sowie Tagespflegepersonen müssen gegen Masern geimpft oder immun sein – sofern sie nach 1970 geboren sind. Gleiches gilt für nach 1970 geborene Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, z. B. Krankenhäusern oder Arztpraxen. Auch Kinder, die in Horten oder Kindertagesstätten betreut werden oder die Schule besuchen, benötigen einen Nachweis über den vollständigen Schutz gegen Masern. Dies gilt nach Ablauf der Übergangsfrist nun auch für Personen, die schon vor 2020 in Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel in Schulen und Kindertagesstätten dort gearbeitet haben oder dort betreut wurden oder die in medizinischen Einrichtungen arbeiten.

PM: Stadt Kassel