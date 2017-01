Es wird geplauscht, gelacht, gesungen und gefeiert: Der Prinzenempfang der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) ist in jedem Jahr ein beliebter Treffpunkt der närrischen Hoheiten aus Nordhessen. Weit über 130 Närrinnen und Narren waren der Einladung des Prinzenpaares, Ihrer Lieblichkeit Prinzessin Sonja und Prinz Stefan in den Bürgersaal gefolgt. Etwas...

Detlef hat Kampf gegen Leukämie verloren – Typisierung beim Weserbergland-Cup mit Stefan-Morsch-Stiftung, im Andenken an Detlef für andere Patienten am 14. und 15. Januar in Lippoldsberg Seit Oktober bewegt die Erkrankung des 54-jährigen Schiedsrichters aus Schlarpe (Kreis Northeim) eine ganze Region. Mehrere Typisierungsaktionen gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung und Spendenaufrufe...

Das erste Heimspiel im Jahr 2017 sollte vielversprechend werden. Gegen die Damen der TG Groß-Karben konnte die Mannschaft von Trainer Dietmar Gottschlich schon einmal punkten. Dazu erschienen zahlreiche Zuschauer, die Bergshausens Damen lautstark in heimischer Halle unterstützten. Perfekte Bedingungen für einen Sieg, den sich die Bergshäuserinnen so sehr erhofften....

Kassel (ots) – Am Freitagnachmittag meldete sich um 17:45 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin telefonisch bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kassel und teilte mit, dass ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer soeben in ihren VW Polo gefahren sei. Der Unfall habe sich im Bereich der Marien Apotheke in der Oberzwehrener Straße...