Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Stadtteil Forstfeld mussten am heutigen Mittwochmorgen feststellen, dass im Laufe der Nacht in ihr Haus eingebrochen worden war. Dabei entwendeten der oder die Täter einen Laptop der Marke Medion und einen geringen Bargeldbetrag aus dem Erdgeschoss, während die beiden Hausbewohner im...

Vom 1. Februar bis zum 31.März werden in den Räumen der Ökumenischen Bahnhofsmission Fotografien mit eindrucksvollen Kreuzmotiven im Umfeld von Bahnhöfen gezeigt. Kai Niemann, beruflich tätig in der Bahnhofsmission Oldenburg und Fotograf, hat die Motive entdeckt und mit der Linse eingefangen. Dabei hat Kai Niemann das Kreuz in einem...

Was wäre die kalte und dunkle Jahreszeit ohne erbauliche Musik, die ein Jedem ein kleines Stückchen Frieden und Herzenswärme schenkt. Um genau dies zu tun, sind die New York Gospel Stars bereits im neunten Jahr in Folge auf Tournee in Deutschland. Gospel ist nicht der Sound, der Klang –...

Stadt Kassel und Universität Kassel wollen mit intelligenter Verkehrstechnik den öffentlichen Verkehr effizienter und sicherer machen. Dabei setzen sie auf ein System, mit dem Straßenbahnen und Busse, aber auch Rettungswagen direkt mit Ampeln kommunizieren und dadurch sekundengenau Grün bekommen. Profitieren sollen vom Projekt VERONIKA auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Das...